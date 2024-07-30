Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів

30 липня 2024, 17:27
російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів
Фото: AFP
Складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася.

Юань так і не зміг замінити росії "токсичні" валюти. Можливості банків залучати юані обмежені, а отже, і кредити вони видавати не можуть.

Про це повідомляє The Moscow Times. 

Складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася – навпаки, додався фактор, який посилює проблему: суттєве пом'якшення вимог щодо репатріації валютної виручки експортерами, заявив перший заступник голови ВТБ Дмитро П'янов.
 
"Ми не бачимо жодних серйозних, принципових змін у юаневій ліквідності. Як вона була "рідкісним звіром" у балансі банківського сектора, так і залишається", – цитує його росйський "Інтерфакс".
 
Банкіри регулярно скаржаться на нестачу юанів – тому вони не можуть видавати валютні кредити. Працювати з "токсичними" доларами та євро більшість великих банків не може. Тож юань, по суті, залишається єдиною іноземною валютою у росії.
юаньвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється