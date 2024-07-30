російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів
30 липня 2024, 17:27
Фото: AFP
Складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася.
Юань так і не зміг замінити росії "токсичні" валюти. Можливості банків залучати юані обмежені, а отже, і кредити вони видавати не можуть.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Складна ситуація з юаневою ліквідністю на російському ринку за останні місяці не покращилася – навпаки, додався фактор, який посилює проблему: суттєве пом'якшення вимог щодо репатріації валютної виручки експортерами, заявив перший заступник голови ВТБ Дмитро П'янов.
"Ми не бачимо жодних серйозних, принципових змін у юаневій ліквідності. Як вона була "рідкісним звіром" у балансі банківського сектора, так і залишається", – цитує його росйський "Інтерфакс".
Банкіри регулярно скаржаться на нестачу юанів – тому вони не можуть видавати валютні кредити. Працювати з "токсичними" доларами та євро більшість великих банків не може. Тож юань, по суті, залишається єдиною іноземною валютою у росії.