російські банки зникають з App Store через санкції

Сьогодні зранку з магазину App Store зникли застосунки низки російських банків.

Серед зниклих застосунків банкінгів доволі відомий в росії Тінькофф і все це через нові санкції США та ЄС, які було оголошено 25 лютого.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За їх повідомленнями застосунки банків неможливо завантажити з цифрового магазину Apple.

Проте наразі, користувачі, які встановили програми раніше, на жаль, можуть користуватися всіма функціями без перешкод. Але чи надовго - наразі не зрозуміло.

Наразі відомо, що з App Store було видалено утиліти таких банків: Тінькофф, Уралсиб, Зеніт, Лівобережний та Примор'я.