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російські банки зникають з App Store через санкції

02 березня 2023, 12:14
російські банки зникають з App Store через санкції
Сьогодні зранку з магазину App Store зникли застосунки низки російських банків.

Серед зниклих застосунків банкінгів доволі відомий в росії Тінькофф і все це через нові санкції США та ЄС, які було оголошено 25 лютого. 

Про це пишуть російські ЗМІ.

За їх повідомленнями застосунки банків неможливо завантажити з цифрового магазину Apple. 

Проте наразі, користувачі, які встановили програми раніше, на жаль, можуть користуватися всіма функціями без перешкод. Але чи надовго - наразі не зрозуміло. 

Наразі відомо, що з App Store було видалено утиліти таких банків: Тінькофф, Уралсиб, Зеніт, Лівобережний та Примор'я.

Ми вже писали, що США уважно стежать за спробами росії обійти санкції.
РосіябанксанкціїApp Storeбанкінг

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