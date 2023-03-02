російські банки зникають з App Store через санкції
Серед зниклих застосунків банкінгів доволі відомий в росії Тінькофф і все це через нові санкції США та ЄС, які було оголошено 25 лютого.
Про це пишуть російські ЗМІ.
За їх повідомленнями застосунки банків неможливо завантажити з цифрового магазину Apple.
Проте наразі, користувачі, які встановили програми раніше, на жаль, можуть користуватися всіма функціями без перешкод. Але чи надовго - наразі не зрозуміло.
Наразі відомо, що з App Store було видалено утиліти таких банків: Тінькофф, Уралсиб, Зеніт, Лівобережний та Примор'я.Ми вже писали, що США уважно стежать за спробами росії обійти санкції.