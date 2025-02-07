російські боти активізували кампанію дезінформації перед виборами в Німеччині – Politico

Протягом останніх років європейська влада неодноразово звинувачувала москву у втручанні в низку виборів.

російські боти спричинили різкий сплеск дезінформації в соціальній мережі Х напередодні виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого.

Про це йдеться в урядовому звіті, з яким ознайомилося Politico.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ Німеччини, в центрі зусиль, спрямованих на вплив на німецьких виборців, перебуває операція Doppelgänger, яку підтримує кремль. Кампанія використовує сайти фейкових новин, "сплячі" акаунти й контент, створений штучним інтелектом, для поширення неправдивих наративів і підриву довіри до західних інститутів.

Розвідувальні служби ЄС і США вже відстежували висококоординовану тактику Doppelgänger, спрямовану на підрив підтримки України в її війні проти росії та посилення дружніх кремлю меседжів. Зараз операція змістила фокус на вибори в Німеччині 23 лютого.

Німецька влада виявила понад 100 псевдоновинних сайтів, які, за словами чиновників, місяцями непомітно накопичували контент.

"Ці платформи мають схожу структуру, наповнені типовими статтями, часто згенерованими штучним інтелектом. У вибраний момент вставляється сфабрикована історія, яка потім швидко поширюється через соціальні мережі та впливових осіб. Ми повинні припустити, що ці сайти були підготовлені для активації напередодні виборів до Бундестагу", — розповів один з чиновників на умовах анонімності.

Ці "сплячі" вебсайти імітують справжні медіа та залишаються неактивними до політично важливого моменту, наприклад виборів, після чого починають поширювати фейкові новини, які швидко розповсюджуються через скоординовані мережі в соцмережах.

Берлін посилює свої зусилля з протидії дезінформації, ділиться розвідданими з міжнародними партнерами, а також розглядає можливість запровадження санкцій і публічного визнання мереж, які стоять за цією кампанією.