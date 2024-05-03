російські державні хакери атакували Німеччину у кіберпросторі – Бербок

Глава МЗС Німеччини зазначила, що процес визначення джерела минулорічної атаки завершився нещодавно.

Сьогодні, 3 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з росією хакерського угрупування APT28.

Про це повідомляє DW.

"Сьогодні ми можемо однозначно приписати цю торішню атаку групі APT28, яка управляється російською військовою розвідкою ГРУ. Іншими словами: російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків”, – заявила Бербок, виступаючи в Аделаїді на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Видання зазначає, що хакерське угруповання APT28 відоме також під назвою Fancy Bear. Їй приписують цілу низку хакерських атак по всьому світу.

Про злом сервера партії соціал-демократів повідомили в червні 2023 року. Як заявив тоді генсек СДПН Кевін Кюнерт, є переконливі підстави вважати, що атаку хакерів було здійснено з росії. У свою чергу прессекретар партії уточнила, що злом було здійснено у січні 2023 року, при цьому було порушено близько 10 акаунтів електронної пошти керівництва партії. У СДПН не виключили, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

Анналена Бербок здійснює зараз поїздку Австралією та Океанією, яку минулого року їй довелося перервати через технічну несправність її літака. Як повідомляє прес-служба МЗС ФРН, основними темами цього турне є питання безпекової політики в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також теми, пов'язані з торгівлею, економікою, кліматом, наукою та культурою.