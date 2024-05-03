Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські державні хакери атакували Німеччину у кіберпросторі – Бербок

03 травня 2024, 13:13
російські державні хакери атакували Німеччину у кіберпросторі – Бербок
Фото: РБК-Україна
Глава МЗС Німеччини зазначила, що процес визначення джерела минулорічної атаки завершився нещодавно.

Сьогодні, 3 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з росією хакерського угрупування APT28.

Про це повідомляє DW. 

"Сьогодні ми можемо однозначно приписати цю торішню атаку групі APT28, яка управляється російською військовою розвідкою ГРУ. Іншими словами: російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків”, – заявила Бербок, виступаючи в Аделаїді на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг. 

Видання зазначає, що хакерське угруповання APT28 відоме також під назвою Fancy Bear. Їй приписують цілу низку хакерських атак по всьому світу.

Про злом сервера партії соціал-демократів повідомили в червні 2023 року. Як заявив тоді генсек СДПН Кевін Кюнерт, є переконливі підстави вважати, що атаку хакерів було здійснено з росії. У свою чергу прессекретар партії уточнила, що злом було здійснено у січні 2023 року, при цьому було порушено близько 10 акаунтів електронної пошти керівництва партії. У СДПН не виключили, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

Анналена Бербок здійснює зараз поїздку Австралією та Океанією, яку минулого року їй довелося перервати через технічну несправність її літака. Як повідомляє прес-служба МЗС ФРН, основними темами цього турне є питання безпекової політики в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також теми, пов'язані з торгівлею, економікою, кліматом, наукою та культурою.

війна в Україніросія окупантиАнналена Бербокхакери рф

Останні матеріали

Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється