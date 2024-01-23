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російські дрони б'ють і "промазують" по українцям – Reuters

23 січня 2024, 19:48
російські дрони б'ють і
Фото: www.ekathimerini.com
Безпілотники є невід’ємною частиною українських бойових дій і багато з них дешево і нашвидкуруч побудовані волонтерами.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Роль дронів в російсько-українській війні важко переоцінити: це незамінні помічники, які можуть практично все. 

Але чим більше на фронті дешевих безпілотників, тим більше проблем з їх експлуатацією.

На певні труднощі звернули увагу журналісти Reuters, вони пишуть, що багато дронів, переданих військовим, поспіхом зібрали волонтери і тому брак якості став звичним явищем.

"Найчастішими проблемами є труднощі з відеозв’язком і з каналом керування. І більшість із них виникає через неякісні деталі, які дуже часто використовують, щоб зробити дрони ще дешевшими", – сказав військовий "Сем".

Він додав, що самі лише безпілотники, незважаючи на їхній вплив на ситуацію на полі бою, не можуть виграти війну. Артилерія залишається важливою зброєю у боротьбі проти росіян.

Попри наявні проблеми, оператори дронів закликають випробовувати БПЛА перед їх передачею на фронт.

"Крім втрати самого безпілотника, ми можемо втратити боєприпаси, які недешеві", – каже боєць з позивним "Фест"

Ще один військовий і позивним "Піт" сказав, що дрони сильно відрізняються: в одного різні контролери, у іншого – різні налаштування.

На його думку, безпілотники повинні відповідати стандартам, щоб оператори заздалегідь знали, як працюватиме пристрій, яким вони повинні керувати.

Не стоять на місці і росіяни: вони розширили власний парк дронів і покращили свою здатність блокувати українські дрони засобами електронної боротьби.

Дрони відіграють дедалі більшу роль у війні з російським агресором. 

Мова йде як про FPV-дрони, так і про ударні безпілотники, зокрема ті, якими росія атакує українські міста. 

Значна роль дронів у веденні бойових дій призвела до того, що в Україні створили "Армію дронів". 

З її допомогою українські військові нищать десятки одиниць ворожої техніки. Нещодавно очільник Мінцифри закликав громадян проходити навчання і збирати FPV-дрони вдома. 

Але багато експертів цю ідею не оцінили, адже використання дронів виходить і за межі української території. 

Наші спецслужби вже не один раз використовували безпілотники для ударів по різних обʼєктах на території росії. Нещодавно було атаковано нафтовий термінал у Ленінградській області. 

І все це, на думку експертів, може порушити роботу балтійських портів, що призведе до скорочення обсягів російського експорту.

 
Росіядрони

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