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ПОЛІТИКА

російські дрони можуть шпигувати за підготовкою українських військових – The Times

05 серпня 2024, 17:28
російські дрони можуть шпигувати за підготовкою українських військових – The Times
Фото: wartime.org.ua
Серед іншого, росія може використовувати дрони для стеження за військовими базами в Британії.

Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.

Про це повідомляє The Times.

В інструкції, поширеній серед британських військових, вказано, що російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції Interflex, у межах якої Лондон спільно із союзниками забезпечує підготовку солдатів з України.

Серед іншого, росія може використовувати дрони для стеження за військовими базами в Британії, а також шукає військових інструкторів в інтернеті або в реальному житті та намагається отримати від них інформацію.

"Існують реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов'язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії. Вони охоплюють використання дистанційно пілотованих авіаційних систем і фізичної розвідки, віртуальні і фізичні підходи до тих, хто забезпечує тренування, та інтерес з боку журналістів-розслідувачів", – ідеться в інструкціях.

У Міноборони Британії сказали The Times, що наразі є "мало доказів" використання безпілотників для шпигунства за навчаннями Interflex.

"Цей уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових закладів. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – заявив речник відомства.

Застереження британської армії перегукуються з методами російського шпигунства в інших країнах Європи.

безпілотникиБританіяшпигунствонавчання військовихросія загроза

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