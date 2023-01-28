Російські хакери атакували чеські сайти під час виборів президента

Серед сайтів - МЗС та сторінка одного з кандидатів

Під час другого туру виборів президента Чехії деякі чеські сайти знову атакували російські хакери на чолі з групою NoName057, передає Czech Radio.

Вони здійснили атаку на інтернет-сторінки кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт "Сторож держави" (Hlídač státu) і на сайт Міністерства закордонних справ Чехії.

Компанія із забезпечення безпеки Check Point попередила, що атаки можуть тривати протягом вихідних днів і бути спрямовані на сайти, які публікують результати виборів.

"Ми можемо підтвердити, що сайт Міністерства закордонних справ став мішенню кібератаки, що, однак, не мало серйозних наслідків для інформаційної безпеки", - повідомила агентству ČTK прес-секретар відомства Мар'яна Вернерова.

Аналогічні атаки було зафіксовано і під час першого туру виборів президента Чехії.

Другий тур президентських виборів проходить 27 і 28 січня.

Нагадаємо, у 2017 році The Wall Street Journal опублікувала розслідування про атаки на особисті смартфони солдатів НАТО в Польщі. Співрозмовники видання WSJ в НАТО вважають, що атаки здійснювали російські хакери.