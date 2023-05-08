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російські хакери атакували український сервіс єЧерга

08 травня 2023, 13:59
російські хакери атакували український сервіс єЧерга
Фото: РБК-УКРАЇНА
Під атаку підпав сервіс єЧерга, де є персональні дані водіїв та дані транспортних засобів.

В Мінінфраструктури заявили, що усі дані захищені.

Про сьгодні повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

Заклики до здійснення кібератак поширюються російськими пропагандистськими каналами, заявили в  Мінінфраструктури. 

"Увага росіян до єЧерги означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу єЧерги", - заявив  заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Система наразі працює без збоїв. У випадку змін водіїв та перевізників обіцяють проінформувати оперативно.

"Окремо зауважимо, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак", - додали в Мінінфраструктури.
хакериРосіяУкраїна

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