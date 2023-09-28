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ПОЛІТИКА

російські хакери атакують Україну більше, але перстали вже вражати критичні цілі – Bloomberg

28 вересня 2023, 08:33
російські хакери атакують Україну більше, але перстали вже вражати критичні цілі – Bloomberg
Фото: Ukrinform
Згідно зі звітом, пов’язані з державою хакери здебільшого уникали цілей, які могли бути використані для підтримки військових операцій.

росіяни збілшили кількість кібератак до 762 за півроку, однак вони перстали вражати критичні цілі. Це каже як про зміцнення українського захисту, так і про зниження амбіцій російських хакерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що початок російської війни в Україні включав деякі з наймасштабніших кібероперацій в історії, спрямованих на супутники та електростанції з метою шокувати населення та викликати у нього страх.

"Зараз, за ​​словами українських чиновників, деякі з найвідоміших московських хакерів зосереджуються на таких кроках, як блокування веб-сторінки місцевого інформаційного агентства - більш скромний підхід, який спростовує твердження путіна, що все йде за планом", - пише видання.

Нещодавно Служба кібербезпеки країни за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Європейського Союзу опублікувала звіт, згідно з яким кількість російських кібератак по Україні зросла до 762 з січня по червень, що більш ніж вдвічі перевищує показники минулого року.

"Але кількість інцидентів, які вони назвали "критичними" за цей період, зменшилася на 81% до 27 - це свідчить про покращення захисту, а також про стриманіші амбіції росії", - пише Bloomberg.

Тепер росія атакує ЗМІ та телекомунікації, місцеві правоохоронні та урядові установи, які збирають докази військових злочинів, а також збирає дані про полонених росіян, що можуть постати перед судом за військові злочини.

Згідно зі звітом, пов’язані з державою хакери здебільшого уникали цілей, які могли бути використані для підтримки військових операцій. Натомість пов’язана з військовою розвідкою ГРУ група Sandworm, яка здійснювала одні з найагресивніших кібератак росії по всьому світу, вдарила по українському державному інформаційному агентству в січні, намагаючись вивести з ладу його веб-сайт.

Незважаючи на зміни, українські експерти з кібербезпеки попереджають, що атаки на критичну інфраструктуру триватимуть. Приватна енергетична компанія ДТЕК повідомляла про неодноразові атаки на її ІТ-інфраструктуру як з боку хакерів, так і в результаті ракетних ударів. російські хакери також намагалися зібрати інформацію про Запорізьку АЕС.

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