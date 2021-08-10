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Російські хакери викрали дані щодо санкцій США проти РФ – ЗМІ

Про хакерську атаку стало відомо наприкінці минулого року, і американські чиновники звинуватили у ній російську службу зовнішньої розвідки, яка заперечує свою причетність. Але про цілі та успіхи шпигунів було відомо мало
Російські хакери, які використовували програмне забезпечення SolarWinds та Microsoft для проникнення у федеральні агентства США, заволоділи інформацією про розслідування контррозвідки, політику санкцій проти РФ та реакцію країни на COVID-19.
Російські хакери викрали дані щодо санкцій США проти РФ – ЗМІ Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на людей, які беруть участь у розслідуванні.
 
Про хакерську атаку стало відомо наприкінці минулого року, і американські чиновники звинуватили у ній російську службу зовнішньої розвідки, яка заперечує свою причетність. Але про цілі та успіхи шпигунів було відомо мало.
 
Раніше повідомлялося, що хакери зламали несекретні мережі Міністерства юстиції та зчитали електронні листи у департаментах казначейства, торгівлі та внутрішньої безпеки. Було порушено роботу дев’яти федеральних установ.
 
Один із співрозмовників Reuters сказав, що розкриття контррозвідувальних справ, які проводяться проти Росії, було найгіршою з втрат.
 
Офіційний представник Білого дому заявив, що президент Джо Байден видав розпорядження, які покращують безпеку федеральних агентств, серед іншого вимагаючи багатофакторної автентифікації та більшого моніторингу пристроїв на робочому місці.
 
У щорічному документі з огляду загроз, опублікованому в четвер, Microsoft заявила, що російські хакери здебільшого націлені на урядові матеріали про санкції та іншу політику, пов'язану з Росією, в тому числі про методи США для відлову російських хакерів.
 
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08 10 2021 12:54
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