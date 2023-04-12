російські хакери зламують камери в українських кав'ярнях – The Guardian
Також вони намагаються зламати американські логістичні транспортні компанії.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Директор з кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роб Джойс заявив, що російські урядові хакери продовжують атакувати українські інформаційно-технологічні системи в рамках IT-вторгнення в Україну.
За його словами, однією з основних цілей є камери відеоспостереження, які використовуються місцевою владою і приватним бізнесом для спостереження.
"Тривають атаки на українські інтереси, чи то фінансові, чи то урядові, чи то приватні підприємства, просто в спробах завдати шкоди", – поінформував він.
Чиновник зазначив, що російські хакери підключаються до публічних вебкамер, щоб спостерігати за конвоями і потягами, які доставляють допомогу.
"Замість того, щоб використовувати камери на міській площі, які доступні в інтернеті, вони дивляться на камеру спостереження в кав'ярні і бачать дорогу, яка їм потрібна", – додав він.
Роб Джойс також наголосив, що росіяни зосереджують свої хакерські зусилля на американських оборонних і логістичних транспортних компаніях, з метою дізнатися про ланцюжок постачання зброї в Україну.