російські імперські амбіції не знають меж – глава МЗС Чехії

На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російським імперським амбіціям.

Якби росії дозволили це зробити, вона без вагань напала б на інші країни колишнього Східного блоку.

У цьому переконаний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Ceske Noviny.

Ліпавський наполягає на тому, що необхідно продовжувати допомагати Україні і посилювати тиск на росію та її союзників за допомогою санкцій.

"Поразка України принесла б нові ресурси переможцям і відкрила б двері для подальших "спеціальних військових операцій" в Центральній і Східній Європі", – сказав Ліпавський, маючи на увазі термін, яким Москва офіційно називає свою війну в Україні.

На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російським імперським амбіціям. "Війна в Україні – це також і наша війна. На карту поставлено наше майбутнє, – заявив він.

"Якщо ми дозволимо росії знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть інші хижаки по всьому світу", – додав він.

За словами Ліпавського, європейці тривалий час страждали від "стратегічної прокрастинації" після закінчення холодної війни. "Ми вірили, що падіння комунізму принесло еру миру, демократії і процвітання", – зазначив політик, але, за його словами, це призвело до ігнорування чітких попереджень, хай то війна росії в Грузії, анексія Криму або вбивства опонентів московського режиму.