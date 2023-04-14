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російські кібершпигуни атакували посольства ЄС та установи НАТО – Politico

14 квітня 2023, 14:58
російські кібершпигуни атакували посольства ЄС та установи НАТО – Politico
Фото: з вільного доступу
У Польщі затримали російських кібершпигунів, які атакували європейські посольства.

російських кібершпигунів звинувачують у передачі москві інформації з міністерств і дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє видання Politico.

За інформацією видання, російські кібершпигуни використовували електронні листи, за допомогою яких видавали себе за нібито посольства європейських країн, для націлювання на персонал дипломатичних установ.

"Мета публікацій полягає в тому, щоб стягнути додаткові витрати на операції проти країн-союзників і забезпечити виявлення, аналіз і відстеження активності постраждалих сторін і ширшої індустрії кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Так, у розісланих листах зловмисники додавали посилання, яке спрямовувало одержувача на файл, який потім заражав шкідливим програмним забезпеченням.

ЄСПольщаНАТОзатриманнявійна в Україніросійські шпигунисекретні дані

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