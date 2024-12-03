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російські командири роздають військовим паперові інструкції для вчинення самогубств – ГУР

03 грудня 2024, 18:09
російські командири роздають військовим паперові інструкції для вчинення самогубств – ГУР
Фото: з вільного доступу
В ГУР вказують на деградацію російської армії
Командири російської армії роздають паперові інструкції для вчинення самогубств солдатам, яких посилають у зону бойових дій війни проти України.
 
Про це розповідають в ГУР МОУ.
 
"Солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств. Заголовок закликає "соблюдать свою честь до конца" та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати", — ідеться у повідомленні розвідки. 
 
Зокрема, у критичній ситуації солдатам наказують стріляти собі у скроню, під підборіддя або у центр лоба. Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.
 
"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні", — зазначають в ГУР. 
 
ГУР МО нагадує про державний проект України для добровільної здачі в полон "Хочу жить", який гарантує  військовослужбовцям російської окупаційної армії поводження відповідно до норм Женевських конвенцій. 
війна в Україніросія окупантисамогубство

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