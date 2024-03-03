російські компанії до квітня припинять працювати з місіями ООН

В ООН вирішили, що російські повітряні судна не достатньо безпечні, щоб виконувати місії.

російські авіакомпанії втратили майже всі контракти з місіями Організації Об'єднаних Націй (ООН) через серйозну стурбованість у сфері безпеки польотів Міжнародною організацією цивільної авіації.

Про це повідомляє Liga з посиланням на російські ЗМІ.

російські оператори завершують зобов'язання за старими контрактами та залишать ринок авіаперевезень для ООН у першому кварталі 2024 року. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) висловила серйозне занепокоєння у сфері безпеки польотів (Significant Safety Concern, SSC) на російській техніці, після чого Секретаріат ООН обмежив участь російських компаній у нових конкурсах на постачання авіапослуг.

Згідно з міжнародними угодами, повітряне судно не може бути законно зареєстроване більш ніж в одній державі. Подвійна реєстрація викликає проблеми, пов'язані з міжнародним визнанням ліцензії радіочастот для роботи обладнання літака та сертифіката його льотної придатності.

Після вторгнення росії в Україну низка країн запровадила санкції, які стосувалися і російського транспорту. Вони передбачають заборону на продаж росії повітряних суден та запчастин до них. Після цього компанії Airbus та Boeing, виробники моторів та інших складників відмовили російським перевізникам у співпраці. У відповідь влада рф примусово без дозволу власників перереєструвати 600 іноземних літаків у росії (переважно Airbus та Boeing).