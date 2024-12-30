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ПОЛІТИКА

російські мільярдери підживлюють військову машину кремля через хімічні підприємства – Reuters

30 грудня 2024, 15:33
російські мільярдери підживлюють військову машину кремля через хімічні підприємства – Reuters
Стоп росія
Хімічні заводи, частково або повністю підконтрольні російським мільярдерам,постачали понад 75% ключових хімікатів на підприємства, які виготовляють вибухівку для російської армії.

Хімічні підприємства, пов’язані з провідними мільярдерами росії, відіграють ключову роль у військовій машині кремля. Вони постачають речовини для виробництва вибухівки.

Про це повідомляє Reuters.

Аналіз даних, проведений Reuters, свідчить, що хімічні заводи, частково або повністю підконтрольні російським мільярдерам Роману Абрамовичу, Вагіту Алекперову, Дмитру Мазепіну, Андрію Мельниченку та Іскандеру Махмудову, постачали понад 75% ключових хімікатів на підприємства, які виготовляють вибухівку для російської армії.

Повідомляється, що ці постачання здійснювалися з початку повномасштабного вторгнення в Україну й до вересня 2024 року.

Основні факти з розслідування журналістів:

Хімічна залежність: п'ять хімічних підприємств, пов’язаних із російськими мільярдерами, забезпечують виробництво RDX і HMX - компонентів для артилерійських снарядів та ракет.

Мільярдери під санкціями, але не їхні компанії: хоча захід ввів обмеження проти російських багатіїв, їхні компанії продовжують постачання.

Цивільне прикриття: компанії декларують, що постачають лише "цивільну продукцію", але дані залізничних перевезень та податкових накладних свідчать про військовевикористання продукції.

До прикладу, заводи "Єврохім" і "Уралхім", пов’язані з Мельниченком і Мазепіним, постачали азотну та оцтову кислоти, які використовують у вибухівці.

Водночас підприємства Алекперова та Абрамовича доправлялитолуол - компонент для тротилу.

Анна Нагурні, експертка з логістичних мереж, наголошує, що цивільна хімічна промисловість рф стала критичним компонентом військових зусиль кремля.

війнаросія загрозахімічні заводи

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