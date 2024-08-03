російські міста зазнали атаки дронів: є пожежа на військовому аеродромі

Сьогодні вночі у росії було неспокійно - у низці регіонів парацювали ударні безпілотники.

Зокрема, невстановлений безпілотник влетів у багатоповерхівку у селі Жиліна Орловської області росії, повідомив російський телеграм-канал "Mash".

Як зазначили журналісти, удар прийшовся на 12-14 поверхи будинку, який розташований на вулиці Яблуневій.

Пізніше оприлюднили інформацію, що у цю ж багатоповерхівку вдарив ще один дрон.

"Як розповіли Mash очевидці, другий безпілотник атакував той самий будинок на Яблуневій. Він влучив у квартиру на 16 поверсі", — йдеться у повідомленні.

До місця події приїхали кілька пожежних машин і реанімобіль.

Губернатор Орловської області Андрій Клічков підтвердив цю інформацію у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні з 12 години ночі Орловська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Засобами РЕБ і силами ППО знищено 3 БпЛА, 2 БпЛА влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський", — написав Клічков.

З його слів, загоряння будинку локалізовано, а постраждалих немає.

Також невідомі безпілотники атакували військовий аеродром "Морозовск", який заходиться за 100 километрів від Ростова-на-Дону. Зафіксовані потужні вибухи. Видно було детонацію.

Відомо, що на аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 МО рф) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, з 2014 року Су-34.

Губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено "складські об'єкти" у Кам'янському та Морозівському районах.

У міських чатах жителі Ростова, Акса та Батайська також повідомляють про вибухи. росЗМІ звинувачують в атаках ВСУ.