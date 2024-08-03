Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські міста зазнали атаки дронів: є пожежа на військовому аеродромі

03 серпня 2024, 09:07
російські міста зазнали атаки дронів: є пожежа на військовому аеродромі
Фото: firtka.if.ua
окупанти в ударах традиційно звинувачують ЗСУ.
Сьогодні вночі у росії було неспокійно - у низці регіонів парацювали ударні безпілотники.
 
Про це повідомляють Telegram-канали.
 
Зокрема, невстановлений безпілотник влетів у багатоповерхівку у селі Жиліна Орловської області росії, повідомив російський телеграм-канал "Mash".
 
Як зазначили журналісти, удар прийшовся на 12-14 поверхи будинку, який розташований на вулиці Яблуневій.
 
Пізніше оприлюднили інформацію, що у цю ж багатоповерхівку вдарив ще один дрон.
 
"Як розповіли Mash очевидці, другий безпілотник атакував той самий будинок на Яблуневій. Він влучив у квартиру на 16 поверсі", — йдеться у повідомленні.
 
До місця події приїхали кілька пожежних машин і реанімобіль.
 
Губернатор Орловської області Андрій Клічков підтвердив цю інформацію у своєму Телеграм-каналі.
 
"Сьогодні з 12 години ночі Орловська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Засобами РЕБ і силами ППО знищено 3 БпЛА, 2 БпЛА влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський", — написав Клічков.
 
З його слів, загоряння будинку локалізовано, а постраждалих немає.
 
Також невідомі безпілотники атакували військовий аеродром "Морозовск", який заходиться за 100 километрів від Ростова-на-Дону. Зафіксовані потужні вибухи. Видно було детонацію.
 
Відомо, що на аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 МО рф) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, з 2014 року Су-34.
 
Губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено "складські об'єкти" у Кам'янському та Морозівському районах.
 
У міських чатах жителі Ростова, Акса та Батайська також повідомляють про вибухи. росЗМІ звинувачують в атаках ВСУ.

 

війна в Україніатака дронівросія окупанти

Останні матеріали

путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється