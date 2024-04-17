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російські "миротворці" виходять з Карабаху – кремль підтвердив

17 квітня 2024, 14:04
російські
Фото: Karen Minasian / AP
Військові рф почали виводити свій контингент "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яка опинилась під контролем Азербайджану в результаті військових дій.

Про це повідомляє азербайджанське видання Musavat.

Перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг в Кяльбаджарському районі і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

Почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану.

Musavat, посилаючись посиланням на "надійні джерела" пише, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

Крім того, триває виведення росіян з бази в Ходжали. 

"Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", – пишуть журналісти.

Це підтвердили і в кремлі: речник путіна Дмитрій Пєсков підтвердив, що росія виводить російські "миротворчі сили" із території Карабаху, яка повернулась під контроль Азербайджану. 

російський "миротворчий" контингент було розміщено в Карабасі ще в листопаді 2020 року.

 
АзербайджанКарабах

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