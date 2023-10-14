Матеріали:
Теми:

російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися – ISW

14 жовтня 2023, 09:53
російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися – ISW
Джерело unian
Військові аналітики проаналізували наступ окупантів на Авдіївку.

російські загарбники 9 жовтня почали новий масований наступ на Авдіївку. Однак, атаки агресора провалилися по всьому місту.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Наступальні операції окупантів зазнали невдач по всьому місту. російські джерела стверджували, що сили загарбників продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що ворог "просунувся" на південь від Красногорівки (5 кілометрів на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 кілометрів на південний захід від Авдіївки)",- зазначили в ISW.

Окрім того, російські джерела опублікували повідомлення про попередні заяви щодо нібито "контролю" над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак, аналітики наголосили, що не знайшло жодних доказів цього.

Тим часом українські військові повідомили, що Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

Цікаво, що російське військове командування обмежує обговорення наступальних операцій навколо Авдіївки в інфопросторі країни-агресора. Ймовірно, відомство Шойгу намагається адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають щодо цього наступу.

Зокрема, відомий російський мілблогер 12 жовтня заявив, що російське військове командування "дозовано" розповсюджує інформацію. Однак, вже наступного дня зазначив, що воно зводить до мінімуму оприлюднення інформації у відкритий доступ. Мовляв, окупанти не хочуть "медійного галасу" навколо операцій під Авдіївкою.

Тим часом інший російський мілблогер заявив, що невідомі особи, ймовірно, російське військове керівництво, наказали мілблогерам не обговорювати подробиці боїв під цим українським містом.

"російське військове командування, ймовірно, прагне пристосуватися до попередніх "великих наступів", під час яких воно втратило контроль над сприйняттям російських дій у російському інформаційному просторі. Деякі мілблогери дотримуються (і, ймовірно, продовжуватимуть дотримуватись) лінії розповіді, нав'язаної міністерством оборони, але ця спроба централізованого контролю може спровокувати негативну реакцію з боку окремих мілблогерів",
– зазначили аналітики ISW.

кремль, ймовірно абсурдно намагається представити наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля як нібито "перехоплення оперативної ініціативи" на полі бою в Україні.

 

Авдіївкаконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ядерна боєготовність. Сполучені Штати повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Технології
Ядерна боєготовність. Сполучені Штати повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 16:48
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Cуспільство
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 12:37
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Cуспільство
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 09:38
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється