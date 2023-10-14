російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися – ISW

Військові аналітики проаналізували наступ окупантів на Авдіївку.

російські загарбники 9 жовтня почали новий масований наступ на Авдіївку. Однак, атаки агресора провалилися по всьому місту.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Наступальні операції окупантів зазнали невдач по всьому місту. російські джерела стверджували, що сили загарбників продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що ворог "просунувся" на південь від Красногорівки (5 кілометрів на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 кілометрів на південний захід від Авдіївки)",- зазначили в ISW.

Окрім того, російські джерела опублікували повідомлення про попередні заяви щодо нібито "контролю" над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак, аналітики наголосили, що не знайшло жодних доказів цього.

Тим часом українські військові повідомили, що Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

Цікаво, що російське військове командування обмежує обговорення наступальних операцій навколо Авдіївки в інфопросторі країни-агресора. Ймовірно, відомство Шойгу намагається адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають щодо цього наступу.

Зокрема, відомий російський мілблогер 12 жовтня заявив, що російське військове командування "дозовано" розповсюджує інформацію. Однак, вже наступного дня зазначив, що воно зводить до мінімуму оприлюднення інформації у відкритий доступ. Мовляв, окупанти не хочуть "медійного галасу" навколо операцій під Авдіївкою.

Тим часом інший російський мілблогер заявив, що невідомі особи, ймовірно, російське військове керівництво, наказали мілблогерам не обговорювати подробиці боїв під цим українським містом.

"російське військове командування, ймовірно, прагне пристосуватися до попередніх "великих наступів", під час яких воно втратило контроль над сприйняттям російських дій у російському інформаційному просторі. Деякі мілблогери дотримуються (і, ймовірно, продовжуватимуть дотримуватись) лінії розповіді, нав'язаної міністерством оборони, але ця спроба централізованого контролю може спровокувати негативну реакцію з боку окремих мілблогерів",

– зазначили аналітики ISW.

кремль, ймовірно абсурдно намагається представити наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля як нібито "перехоплення оперативної ініціативи" на полі бою в Україні.