CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські найманці жодного разу не обстріляли українські позиції з опівночі
На всіх ділянках фронту спостерігається тиша
Фото: unn.com.ua
Російські найманці не порушували оголошений режим тиші в неділю з початку доби до полудня, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.
"Із початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу про "нормандську зустріч" на рівні глав МЗС
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