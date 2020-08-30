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Російські найманці жодного разу не обстріляли українські позиції з опівночі

На всіх ділянках фронту спостерігається тиша
У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Російські найманці жодного разу не обстріляли українські позиції з опівночі Фото: unn.com.ua

Російські найманці не порушували оголошений режим тиші в неділю з початку доби до полудня, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Із початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу про "нормандську зустріч" на рівні глав МЗС

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30 08 2020 15:01
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