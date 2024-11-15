Вони вважаються найменш технологічними.

Три російські нафтопереробні заводи зупинили переробку чи скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Щонайменше Туапсинський, Ільський і Новошахтинський заводи призупинили або скоротили обсяги виробництва за останні місяці.

Закриття нафтопереробних заводів показують проблеми російської нафтопереробної промисловості, яка опинилася під прицілом атак українських безпілотників, західних санкцій проти рф, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих відсоткових ставок.

Криза скорочує експорт палива і знижує доходи компаній, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які і без того стурбовані млявим попитом.

Нетехнологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива, постраждали найбільше, зазнавши збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.

кремль має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу.