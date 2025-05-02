російські об'єкти в Криму атакували дрони

Місцеві стверджують, що настільки масованого обстрілу не було на півострові давно

У ніч проти 2 травня Крим атакували дрони. Вибухи були чутно одразу у кількох містах півострова.

Про відбиття атаки дронів повідомляв губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він наголошував, що у Криму працює протиповітряна оборона, а саме у районах севастопольської бухти, Качи та Балаклави. Станом на 3 годину ночі Развожаєв повідомляв про начебто збиття 10 безпілотників.

Місцеві повідомляли також про вибухи поблизу Євпаторії, Севастополя, Сак та Гвардійського. Ймовірно, ціллю атаки були військові аеродроми, розташовані поблизу цих міст, а саме у Новофедорівці, Гвардійському та Бельбеку.

На окремих відео, які опублікував моніторинговий канал «Кримський вітер» також було чутно звуки детонації боєприпасів.