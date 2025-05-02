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російські об'єкти в Криму атакували дрони

02 травня 2025, 08:55
російські об'єкти в Криму атакували дрони
Фото: УНН
Місцеві стверджують, що настільки масованого обстрілу не було на півострові давно

У ніч проти 2 травня Крим атакували дрони. Вибухи були чутно одразу у кількох містах півострова.

Про відбиття атаки дронів повідомляв губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
 
Він наголошував, що у Криму працює протиповітряна оборона, а саме у районах севастопольської бухти, Качи та Балаклави. Станом на 3 годину ночі Развожаєв повідомляв про начебто збиття 10 безпілотників.
 
Місцеві повідомляли також про вибухи поблизу Євпаторії, Севастополя, Сак та Гвардійського. Ймовірно, ціллю атаки були військові аеродроми, розташовані поблизу цих міст, а саме у Новофедорівці, Гвардійському та Бельбеку.
 
На окремих відео, які опублікував моніторинговий канал «Кримський вітер» також було чутно звуки детонації боєприпасів.
 
Тим часом у Міноборони рф заявили про начебто збиття 121 українського безпілотника, 89 з яких буцімто знищили над Кримом. Офіційний Київ поки не коментував цих подій.
Кримвійна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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