російські окупанти обстріляли Кривий Ріг. Є жертви й поранені (оновлено)

Відомо про сімох загиблих та 20 поранених внаслідок ракетного удару.

російські війська ввечері у середу, 12 червня, випустили ракету в напрямку Кривого Рогу. Повітряна ціль влучила в житловий сектор міста, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

За інформацією Офісу генерального прокурора, у Кривому Розі відомо про сімох загиблих та 20 поранених внаслідок ракетного удару.

Рятувальні роботи продовжуються, тому інформацію про постраждалих ще уточнюватимуть, додали в ОГП.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних мешканців, міст, позицій українських воїнів.

О 18:05 в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що кількість загиблих у Кривому Розі зросла до восьми. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих — двоє дітей. Чотирьох людей вважають зниклими безвісти. Пошукова операція триває.