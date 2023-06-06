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російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

06 червня 2023, 08:03
російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Фото: УНН
Внаслідок руйнування дамби відбулося підвищення рівня води нижче за течією водосховища.

У ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"російськими окупаційними військами здійснено підрив  Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться в повідомленні. 

Тим часом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів.  Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. За 5 годин рівень води дістанеться критичного рівня, наголосив очільник ОВА. 

Водночас в МВС України наголосили, що рівень води підіймається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:

  • вимкнути всі електроприлади,
  • взяти документи і речі першої необхідності,
  • подбати про близьких і домашніх улюбленців,
  • виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Зранку вівторка місцеві Telegram-канали Херсонщини опублікували відео з нібито пошкодженою Каховською ГЕС. 

Під загрозою затоплення опинилися села на правобережній частині річки Дніпро в Херсонській області. Йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що підрив Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС. Можливе також знищення частини населених пунктів та біосфери.

Єрмак наголосив, що це воєнний злочин росіян та екоцид. Він додав, що центральна та регіональна влади працюють задля забезпечення безпеки людей.

Каховська ГЕСпідривруйнуваннявійна в Україніросія окупанти

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