російські окупанти планують провести вибори на захоплених територіях України

Навіть у разі збереження військового стану, кремль має намір провести вибори на анексованих територіях України у вересні 2023 року

Навіть у разі збереження військового стану, кремль має намір провести вибори на анексованих територіях України у вересні 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Один із варіантів передбачає скорочення термінів виборчих дій на третину, розповів співрозмовник журналістів.

"За законом рішення про призначення регіональних виборів має бути ухвалене раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці терміни можуть скоротитись у разі повторних чи дострокових виборів", - пише видання.

За словами джерела видання, розглядається можливість використовувати одну із цих норм або внести поправку, щоб розпочати передвиборчу кампанію у липні.

Інший співрозмовник видання заявив, що для проведення виборів можна внести поправки до закону про воєнний стан. Третє джерело сказало, що "поки такі поправки не розробляються".

Така активність означає, що кремлівські політтехнологи вже почали готуватися до президентських виборів 2024 року іц вже готують кампанію під чинного президента, а також сподіваються, що до виборів війна проти України закінчиться.