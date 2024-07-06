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ПОЛІТИКА

російські окупанти постійно збільшують кількість оборонних позицій уздовж Криму

06 липня 2024, 18:44
російські окупанти постійно збільшують кількість оборонних позицій уздовж Криму
Окупанти залучають цивільних підрядників до обладнання оборонних позицій.

Партизанський рух "АТЕШ" у тимчасово окупованому Криму фіксує посилення оборони росіян уздовж узбережжя.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram.

"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантній операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруд уздовж берегової лінії зростає щодня", - йдеться у повідомленні.

У тимчасово захоплених Ялті та Євпаторії окупаційні війська залучають до обладнання оборонних позицій цивільних підрядників.

За інформацією партизанського руху, серед військових рф  ходять чутки про нібито формування Збройними Силами України  "ударного кулака" для осіннього прориву у бік півострова і перерізання сухопутного коридору в Херсонській області. 

війна в Україніокупація Криму

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