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російські окупанти цього тижня скинули на Україну понад 600 КАБів, - Зеленський

03 серпня 2024, 13:13
російські окупанти цього тижня скинули на Україну понад 600 КАБів, - Зеленський
росіяни потужно завдають ударів КАБами.
російські окупанти лише за цей тиждень застосували по Україні понад 600 КАБів.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, російську бойову авіацію потрібно знищувати там, де вона є, за допомогою всіх ефективних засобів. 
 
"Бити по російських аеродромах - це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення. Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб росія застосувала проти України. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", - закликав глава держави.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийкабиросія окупанти

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