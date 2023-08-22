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російські окупанти відчувають нестачу військової техніки – ISW

22 серпня 2023, 11:09
російські окупанти відчувають нестачу військової техніки – ISW
Фото: з вільного доступу
За оцінками аналітиків, Міноборони росії не хоче або не може вирішувати проблеми постійної нестачі обладнання у війську.

російським окупантам, які воюють на сході України, не вистачає техніки. Це сковує їхні дії та знижує бойовий дух.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, техніки не вистачає особливо 2-й та 20-й загальновійськовим арміям російської федерації.

Відтак російські командири регулярно карають військовослужбовців, які не випускають свої автомобілі на завдання. Відтак військовослужбовці відчувають, що вони воюють зі своїми командирами.

Крім того, підрозділи окупантів на південному напрямку скаржаться, що російська влада не забезпечує їх катерами. Загарбникам також не вистачає контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення на початку липня командувача 58 загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова.

"Постійні скарги від російських солдатів свідчать про те, що Міноборони росії не бажає або не може розв'язувати проблеми постійної нестачі обладнання та проблеми з низьким моральним духом своїх солдатів", – додають у повідомленні.

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