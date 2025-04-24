Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Є загиблі та поранені(оновлено)

24 квітня 2025, 07:58
російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Є загиблі та поранені(оновлено)
джерело t.me/dsns_telegram
У столиці загинули 9 людей,понад 70 поранених.

За попередніми даними, внаслідок масованого комбінованого удару росіян по Києву загинули 9 людей, понад 70 поранених, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Про це повідомив телеграм-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Були зруйновані житлові будинки, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових спорудах. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п′яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Глава МЗС зазначив, що найбільше внаслідок масованої комбінованої атаки ворога постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях.

"Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх", - заявив Клименко.

За його словами, є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Станом на 7:30 у Києві дев'ять осіб загинули внаслідок російської атаки. Ще понад 70 зазнали різних травм.

Варто додати, що "Суспільне" з місця удару у Святошинському районі повідомляє про десяту жертву.

Київвійнаатака

Останні матеріали

Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники України мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється