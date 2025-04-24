російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Є загиблі та поранені(оновлено)

У столиці загинули 9 людей,понад 70 поранених.

За попередніми даними, внаслідок масованого комбінованого удару росіян по Києву загинули 9 людей, понад 70 поранених, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Про це повідомив телеграм-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Були зруйновані житлові будинки, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових спорудах. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п′яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Глава МЗС зазначив, що найбільше внаслідок масованої комбінованої атаки ворога постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях.

"Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх", - заявив Клименко.

За його словами, є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Станом на 7:30 у Києві дев'ять осіб загинули внаслідок російської атаки. Ще понад 70 зазнали різних травм.

Варто додати, що "Суспільне" з місця удару у Святошинському районі повідомляє про десяту жертву.