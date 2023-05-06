російські окупанти заявили про зупинку всіх блоків ЗАЕС

російські окупанти заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Міський голова припускає, що російські загарбники можуть готувати провокації, в яких потім звинуватять українських військових.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - зазначив він.

Федоров закликав жителів окупованих населених пунктів уникати масових скупчень та триматися якнайдалі від місць перебування окупантів.