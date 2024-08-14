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російські окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті

14 серпня 2024, 19:57
російські окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті
Фото: Вікіпедія
Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів.
Музей Лесі Українки припинив своє існування після його реконструкції росіянами. Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів, а експозиції, присвяченої українській поетесі, більше не існує.
 
Про це пише інформаційна агенція "Голос Криму".
 
Як зазначає агенція, ще у 2015 році музей був перейменований на "Ялтинський історичний музей", проте росіяни залишили експозицію "Ломикамінь", яка нагадувала про поетесу. 
 
Згодом окупанти закрили музей було начебто на реконструкцію і після відкриття — жодної згадки про Лесю Українку в музеї не було. Зняті навіть таблички радянського часу перед будівлею, на яких була інформація про музей. 
 
Тепер під егідою "Ялтинського історико-літературного музею"  в музеї діє експозиція "Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)" та виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову. 
 
Відвідувачам тепер пропонують екскурсії чотирма приміщеннями: у вхідному розповідається історія будівлі та частково Ялти, у музичній вітальні розміщена експозиція про музичне життя Ялти на межі ХІХ – ХХ століть, у наступному приміщенні гості слухають розповіді про літературне життя Ялти, а в останньому – про архітектора Краснова, якому присвячено залу.
 
"Про Лесю Українку не нагадує жодне слово, жодне сповіщення – хіба що крихітні світлини на вітринах, перемішані з Пушкіним, Толстим і Цвєтаєвою, та маленький письмовий столик, за яким вона працювала", — додають у "Голосі Криму".

 

Леся Українкамузейвійна в Україніросія окупанти

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