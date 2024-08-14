російські окупанти знищили музей Лесі Українки в Ялті

Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів.

Музей Лесі Українки припинив своє існування після його реконструкції росіянами. Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів, а експозиції, присвяченої українській поетесі, більше не існує.

Про це пише інформаційна агенція "Голос Криму".

Як зазначає агенція, ще у 2015 році музей був перейменований на "Ялтинський історичний музей", проте росіяни залишили експозицію "Ломикамінь", яка нагадувала про поетесу.

Згодом окупанти закрили музей було начебто на реконструкцію і після відкриття — жодної згадки про Лесю Українку в музеї не було. Зняті навіть таблички радянського часу перед будівлею, на яких була інформація про музей.

Тепер під егідою "Ялтинського історико-літературного музею" в музеї діє експозиція "Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)" та виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову.