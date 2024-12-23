російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з ЄС – ЗМІ

Мова йде про найодіозніших російських багатіїв: Усманова, Дерипаску та інших.

Дослідження інтернет-видання The Insider пише, що мільярдери продовжують заробляти на експорті товарів на Захід та обходять санкції, завдяки лазівці, яка дає змогу компаніям працювати на ринках ЄС, якщо частка акцій у бізнесменів, які потрапили під санкції, складає менше ніж 50%, повідомляє The Insider.

Журналісти додають, що мільярдні прибутки від торгівлі з Європою отримують найодіозніші російські олігархи: Геннадій Тимченко, Алішер Усманов та Олег Дерипаска.

В разі, якщо олігарх потрапляє під санкції, це не означає, що автоматично санкції вводять і щодо його активів.

Мільярдери повинні контролювати щонайменше 50% компанії.

Ще олни варіант, коли підсанкційних співвласників кілька, тоді вони в сумі мають володіти половиною акцій.

Саме тому деякі олігархи для обходу санкційних обмежень просто знижують свою частку в проєкті.

Так наприклда, Олег Дерипаска скоротив свою частку в En+ і в "Русалі" і на сьогодні Дерипаска контролює En+ на 35%. En+, зі свого боку, володіє майже 57% акцій "Русала", великого виробника алюмінію.

Видання додає, на гроші від Заходу Дерипаска утримує свою власну ПВК, яка воює в Україні.

За час повномасштабної війни росії в Україні, з 2022 по 2024 рік, статки Дерипаски зросли більш ніж як у півтора раза і тепер, за даними Forbes, складають $2,8 млрд.

Другий акціонер "Русала", Віктор Вексельберг, санкцій Євросоюзу уникає і далі веде бізнес в Європі, а також залишається безкарним, попри те, що у складі наближених бізнесменів відкрито зустрічається з путіним під час війни, а компанії олігарха беруть участь у виробництві ракет, які використовуються під час бомбардування території України.

Є ще один спосіб вивести свій бізнес під санкціями: оформити акції на менеджерів компанії або на родичів чи інших осіб.

Таку схему обрав Алішер Усманов і скоротив свою частку в USM, зараз близький до голови партії "Единая Россия" Дмитра Медведєва олігарх володіє 49% холдингу.

І після занесення Усманова до санкційного списку ЄС у USM заявили, що самих компаній холдингу це не торкнеться.

Також до USM входить "Металоінвест" – найбільша залізорудна компанія рф і країн СНД. Підприємства "Металоінвесту" експортують свою продукцію в країни Євросоюзу.

Партнер Усманова по "Металлоинвесту" це депутат Держдуми від "Единой России" Андрій Скоч і він перебуває під санкціями, однак бізнес оформлений на його батька Володимира і дочку Варвару, на яких обмеження ЄС не поширюються.

Від початку повномасштабної війни статки Усманова і сімейства Скоча зросли до $13,4 млрд і $6,7 млрд, і за два роки вони стали багатшими майже на $4 мільярди.

Крім того, на торгівлі з Європою заробляють член "Единой России" Андрій Гур'єв та його партнер Володимир Литвиненко, якого вважають справжнім автором фальшивої дисертації путіна.

Родині Гур'єва належить 48,5% компанії "Фосагро", що найбільшим в рф виробником фосфорних добрив.

Литвиненко передав дружині в 2022 році більше 20% акцій "Фосагро", а вона не перебуває під санкціями ЄС, тому "Фосагро" вільно експортує свою продукцію в Європу.

Статки Литвиненка з 2022 року зросли вдвічі.

Також постачає добрива в Європу і "Єврохім" олігарха Андрія Мельниченка, який знизив свою частку в компанії після потрапляння під санкції.

Роман Абрамович теж продовжує отримувати прибуток від торгівлі з Європою, йому належить 28,64% акцій "Євразу", великої металургійної та гірничодобувної компанії.

Підприємство експортує продукцію до Франції та Чехії.

Абрамович є і міноритарним акціонером "Норнікеля" - головного власника компанії Потаніна Євросоюз не санкціонує, тому лідер гірничо-металургійної промисловості рф не лише експортує свою продукцію, а й володіє на території Європи виробництвом.

"Гаманець" Путіна Геннадій Тимченко виступає як молодший партнер мільярдера Леоніда Міхельсона. Тимченку належать частки в "Новатеку" (23,49%) і "Сибурі" (17%). Сам основний власник компаній Міхельсон не під санкціями ЄС, тому й на компанії, прибуток з яких отримує Тимченко, обмеження не поширюються.