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Російські ракетні кораблі провели стрільби в Чорному морі

Прес-служба Чорноморського флоту офіційно про навчання не повідомляла
Загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.
Російські ракетні кораблі провели стрільби в Чорному морі Фото: censor.net.ua

"Крім ракетних катерів "Івановець" і "Р-60", які безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту. Вони брали участь у закритті морського полігону для забезпечення безпеки цивільного судноплавства", - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на начальника прес-служби флоту Олексія Рульова.

Прес-служба Чорноморського флоту офіційно про навчання не повідомляла.

Раніше повідомлялося, що Росія провела в окупованому Криму ракетно-зенітні навчання.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

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06 04 2019 17:59
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