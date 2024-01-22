російські ракети "Кинджал" у битві з Patriot в Україні розчарували Китай

Китай оточений країнами, на озброєнні яких стоять ЗРК Patriot

Китайські оборонні експерти не надто вражені характеристиками російських гіперзвукових ракет "Кинджал", коли йдеться про їхню живучість проти американських зенітно-ракетних комплексів Patriot, що використовуються в Україні ЗСУ для відбиття повітряних атак.

Про це пише Newsweek.

Аналітики кажуть, що Пекін бере до відома інформацію про результати застосування Patriot тому, що такий самий зенітно-ракетний комплекс розгорнутий на Тайвані, армія якого має більше десятка батарей на додаток до систем ППО вітчизняного виробництва. До того ж Китай оточений країнами, що використовують Patriot, в тому числі союзниками США Японією та Південною Кореєю.

російський "Кинджал" не є тією зброєю, що змінить правила гри, на що сподівався Кремль, – такий висновок зробив китайський аналітик Інь Цзе у нещодавній статті Ordnance Industry Science and Technology.

Інь написав, що "здатність "Кинджалу" здійснювати далеке планерування в атмосфері" – ключовий показник якості гіперзвукової зброї – "не відповідає вимогам".

США також накопичують в Україні велику кількість аналітичних даних, які допоможуть вдосконалити свої ракетні можливості в майбутньому і водночас дають Пекіну привід для занепокоєння, кажуть оглядачі.

"Китайці не можуть думати про те, що вони бачать сьогодні, вони повинні думати про майбутнє, тому справжнє занепокоєння для Народно-визвольної армії Китаю, швидше за все, полягає в тому, що українська війна означає для вдосконалення існуючих систем протиповітряної оборони США і розробки ракет наступного покоління", – сказав Newsweek Ян Каллберг, колишній професор Вест-Пойнта і старший науковий співробітник аналітичного центру "Центр аналізу європейської політики".

Аналітики зазначають, що "китайська ракета Dongfeng-17 створить проблеми для системи Patriot, в тому числі через її висоту польоту і спеціальну балістику". У той час як США ще не розгорнули жодної гіперзвукової зброї, Китай вже випробував і розгорнув варіанти повітряного, наземного і морського базування.

Проте така зброя ще не була випробувана проти рухомих військових кораблів противника, оснащених засобами протидії. Крім того, "ланцюг ураження" гіперзвукової ракети, який вимагає постійного оновлення даних з супутників, може бути вразливим до збоїв, уточнюють експерти.