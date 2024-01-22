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російські ракети "Кинджал" у битві з Patriot в Україні розчарували Китай

22 січня 2024, 19:39
російські ракети
Фото: з вільного доступу
Китай оточений країнами, на озброєнні яких стоять ЗРК Patriot

Китайські оборонні експерти не надто вражені характеристиками російських гіперзвукових ракет "Кинджал", коли йдеться про їхню живучість проти американських зенітно-ракетних комплексів Patriot, що використовуються в Україні ЗСУ для відбиття повітряних атак.

Про це пише Newsweek.

Аналітики кажуть, що Пекін бере до відома інформацію про результати застосування Patriot тому, що такий самий зенітно-ракетний комплекс розгорнутий на Тайвані, армія якого має більше десятка батарей на додаток до систем ППО вітчизняного виробництва. До того ж Китай оточений країнами, що використовують Patriot, в тому числі союзниками США Японією та Південною Кореєю.

російський "Кинджал" не є тією зброєю, що змінить правила гри, на що сподівався Кремль, – такий висновок зробив китайський аналітик Інь Цзе у нещодавній статті Ordnance Industry Science and Technology.

Інь написав, що "здатність "Кинджалу" здійснювати далеке планерування в атмосфері" – ключовий показник якості гіперзвукової зброї – "не відповідає вимогам".

США також накопичують в Україні велику кількість аналітичних даних, які допоможуть вдосконалити свої ракетні можливості в майбутньому і водночас дають Пекіну привід для занепокоєння, кажуть оглядачі.

"Китайці не можуть думати про те, що вони бачать сьогодні, вони повинні думати про майбутнє, тому справжнє занепокоєння для Народно-визвольної армії Китаю, швидше за все, полягає в тому, що українська війна означає для вдосконалення існуючих систем протиповітряної оборони США і розробки ракет наступного покоління", – сказав Newsweek Ян Каллберг, колишній професор Вест-Пойнта і старший науковий співробітник аналітичного центру "Центр аналізу європейської політики".

Аналітики зазначають, що "китайська ракета Dongfeng-17 створить проблеми для системи Patriot, в тому числі через її висоту польоту і спеціальну балістику". У той час як США ще не розгорнули жодної гіперзвукової зброї, Китай вже випробував і розгорнув варіанти повітряного, наземного і морського базування.

Проте така зброя ще не була випробувана проти рухомих військових кораблів противника, оснащених засобами протидії. Крім того, "ланцюг ураження" гіперзвукової ракети, який вимагає постійного оновлення даних з супутників, може бути вразливим до збоїв, уточнюють експерти.

війна в Україніросія окупантиракета рфППО Patriot

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