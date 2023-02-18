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російські ракети могли поцілити в АЕС - Енергоатом

18 лютого 2023, 14:27
російські ракети могли поцілити в АЕС - Енергоатом
Сьогодні під час чергової масованої ракетної атаки росії над Південноукраїнською АЕС зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет.

Ракети рухалися річищем Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкта.

Повідомляє Енергоатом в Telegram-каналі.

“Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. ‼️” - йдеться в дописі. 

Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу, додали в повідомленні. 

“Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму рф, виводу військових формувань росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України”, заявив Енергоатом.

війнаракетиЕнергоатом

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