російські ракети над країнами НАТО потрібно збивати – глава МЗС Литви

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Fox News.

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо їй повторитися, це буде розцінено як заохочення. Тому ми повинні змінити наше ставлення і послати дуже чіткий сигнал, що якщо таке повториться, то ракети або безпілотники будуть збиті", - заявив міністр.

Він підкреслив, що порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі "відбувається не вперше".

"Уже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", - нагадав він.