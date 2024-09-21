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ПОЛІТИКА

російські ритейлери запустили продажі iPhone всупереч санкціям – Reuters

21 вересня 2024, 12:37
російські ритейлери запустили продажі iPhone всупереч санкціям – Reuters
Фото: CNBC.com
Пристрій обійдеться в рф на кілька сотень доларів дорожче ніж у США.

російські ритейлери запустили попередні продажі нового iPhone від Apple попри заборону компанії на експорт до росії. 

Про це повідомляє Reuters.

Кілька російських компаній, включаючи оператора мобільного зв'язку МТС, заявили в четвер, що першими в росії представлять новий iPhone 16 від Apple. Це відбудеться, за їхніми словами, дуже скоро.

Проте росіянам доведеться викласти за гаджет на кілька сотень доларів більше, ніж споживачам у США.

Агентство зазначає, що іноземні бренди, які припинили експорт до росії, тепер дістаються російських споживачів, як правило, через країни, які не ввели санкції проти рф, такі як Туреччина, Казахстан, Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати.

Reuters не вдалося визначити, яким маршрутом до країни надходитимуть нові iPhone.

Західні товари та технології залишаються популярними у росії. Зменшити цю потенційну вразливість за допомогою внутрішнього виробництва рф не вдається.

Кремль наказав чиновникам припинити використовувати iPhone, заявивши, що західні спецслужби скомпрометували їх за допомогою програмного забезпечення для стеження. Apple спростувала ці заяви.

Apple призупинила всі продажі своєї продукції в росії в березні 2022 року і припинила такі сервіси, як ApplePay, у відповідь на вторгнення в Україну. Західні країни ввели санкції для обмеження експорту технологій до росії.

iPhoneсанкціі проти росії

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