Матеріали:
Теми:

російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини

16 квітня 2023, 12:30
російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини
Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Військових попереджають про "любовні пастки" на платформах знайомств.

Шпигунки російських спецслужб через сервіс знайомствTinder вербують військових та політиків Німеччини. Вони намагаються отримати потрібну інформацію, зокрема дані про ФРН та війну в Україні, шляхом побудови стосунків із впливовими особами.

Про це повідомляє німецька газета Die Welt з посиланням на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини.

Зазначається, що російські спецслужби "агресивно поводяться в Німеччині". Німецька влада попереджає про кібератаки та "любовні пастки" для військових на платформах знакомств.

"Tinder намагається залучити людей, які готові любити. Це означає: просто проведіть вправо по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба", – пише Die Welt.

За інформацією видання, російські шпигунки починають спілкування в Tinder та призначають побачення політикам і співробітникам Бундесвера. Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді в Німеччині за участю представників кількох країн НАТО.

"Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесвера, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх", – йдеться у заяві Служби військової контррозвідки Німеччини.

РФполітикиспецслужбивербуваннявійськовіросійськівійна в Україні

Останні матеріали

Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється