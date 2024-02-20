російські шпигуни повернулись і вони більш небезпечні, ніж будь-коли – The Economist

кремлівські спецслужби навчилися на своїх помилках за останні два роки.

Про це пише британський журнал The Economist.

Після зміни керівника "комітетів особливого впливу", росія змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені.

Але дурналісти пишуть і про кілька помітних провалів російських шпигунів.

Одна невдала спроба - вбити російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "новачок".

Ще одна це недооцінка ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення в Україну і третя - невміння зупинити минулорічний бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"росія зрозуміла, що їй потрібні більш чесні звіти від своїх агентів. Керівником "комітетів особливого впливу" москва призначила Сергія Кирієнка, заступника глави адміністрації кремля. Вони координують операції проти Заходу, а потім вимірюють їхній ефект", - йдеться в матеріалі видання.

Зміна керівників призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

Одним з прикладів є вплив кампаній на території країн Заходу щодо виділення допомоги Україні.

"В січні німецькі експерти опублікували інформацію про ботів, які щодня розповсюджували сотні тисяч німецькомовних дописів у мережі Х з 50 000 облікових записів протягом одного місяця. 12 лютого Франція викрила велику мережу російських сайтів, які поширювали дезінформацію у Франції, Німеччині та Польщі", - пише The Economist.

Крім того, є покращення якості роботи та інших російських спецслужб.

наразі ФСБ, СВР і ГРУ, зокрема, займаються вербуванням росіян, які виїхали до Європи.

Але особливо велику небезпеку ці люди несуть для Німеччини, де кількість російських біженців значно збільшилася після санкцій країн Балтії.

"російські спецслужби можуть займатися підготовкою до війни між росією і НАТО. Серед підходів, крім крадіжки секретної інформації, може бути спроба погіршити стосунки між Євросоюзом і США, підірвати допомогу України та спровокувати конфлікти серед учасників Альянсу", - підсумовують журналісти видання.