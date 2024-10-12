російські солдати стають агентами української розвідки – The Telegraph

Рух "АТЕШ" завербував вже кілька тисяч російських військових.

Українська розвідка має тисячі агентів всередині російського війська. Понад дві тисячі з них є представниками партизанського руху "АТЕШ", створеного у тимчасово окупованому Криму влітку 2022 року.

Як пише The Telegraph, вони виконують не лише шпигунські, але й диверсійні місії.

"Ми постійно зростаємо. Майже від самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави. Вони є основним інструментом підтримки нашої боротьби, виконання важливих диверсійних і розвідувальних завдань", – розповів речник руху.

За словами речника, на полі бою росіяни надають інформацію про пересування військ, поставки зброї та боєприпасів, розташування командирів і командних пунктів.

На аеродромах доповідають про тип, кількість і стан літаків, а також системи протиповітряної оборони, розклад польотів і склади пального і боєприпасів.

Ті, хто бере участь у операціях високого ризику, пошкоджують техніку та зброю, здійснюють диверсії на військовій техніці та підпалюють її, щоб пошкодити та викрити власні позиції.

Один із завербованих російських військових – солдат-строковик – розповів журналістам про те, як в липні підпалив окопи свого підрозділу російської армії на лівому березі Дніпра.

Вогонь перекинувся на бліндаж сусіднього підрозділу, і він спостерігав, як його однополчани згорають, марно намагаючись дістати боєприпаси та зброю.

“Була паніка, густий дим від вогню та обстріли з українського боку. Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки”, – розповів строковик, ім’я якого The Telegraph не називає.

Росіянин нещодавно був завербований "АТЕШ". У своєму Telegram-каналі рух повідомив, що вогонь сильно пошкодив окопи та бліндажі обох частин, знищив кілька складів і більшу частину запасів. Повідомляється також, що до 20 солдатів отримали сильні опіки.

Як розповів солдат, він зробить усе можливе, щоб продовжувати свою роботу проти режиму путіна.

У свою чергу, росія посилює контрдиверсійні заходи для полювання на агентів “АТЕШ” та здійснення показових процесів над ймовірними диверсантами. Рух не став коментувати інформацію про кількість затриманих партизанів.

Інший завербований групою російський військовий працює на авіабазі за кілька сотень кілометрів від українського кордону, відстежуючи переміщення літаків і доставки зброї.

Аеродром, який агент описує як «один із найбільших боєздатних аеродромів у Росії», є домівкою для деяких із найсучасніших російських винищувачів, відповідальних за завдання регулярних ракетних ударів по містах України.

"Тут я виступаю очима та вухами "АТЕШ”, — розповів солдат The Telegraph.

Він усвідомлює, що це ризикована діяльність, яка тягне за собою звинувачення у державній зраді та десятиліття ув'язнення.

“Але я розумію, що таке зло, а що добро. На жаль, моя країна обрала шлях зла”, – сказав він.

Він розповідає, що всередині бази за ним постійно стежать – на об’єкті працює військова контррозвідка, яка знає про можливі витоки інформації з цього аеродрому. Водночас, на його думку, він не єдиний там, хто допомагає Україні.

Минулого місяця він передав інформацію про передислокацію винищувачів-бомбардувальників Су-34 на інші аеродроми в глибині Росії, які, за його словами, згодом стали цілями України.

“Кожна інформація, якою я ділюся, прискорює кінець цієї несправедливої ​​війни”, — вважає він.

Але головною метою "АТЕШ" залишається окупований Крим, де Україна за останні 12 місяців активізувала діяльність з перетворення півострову на непридатний для російських військ.

За словами речника руху, найбільшим їх досягненням із залученнням російського солдата було знищення штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

У вересні минулого року удар Storm Shadow ліквідував 32 російських офіцери, а також адмірала флоту. “АТЕШ” стверджує, що один із його внутрішніх агентів надав деталі запланованої зустрічі керівництва флоту і Україна використала інформацію для визначення часу свого удару.

Третій агент, з якими поспілкувалися журналісти, є етнічним росіянином, який живе в окупованому Криму і стежить за прибуттями та відходами в порту Кавказ, який розташований на стратегічній ділянці в Керченській протоці, що відділяє півострів від росії.

Це один із найбільших вихідних пунктів росії на Чорному морі, який обслуговує судна для експорту та постачання палива до Криму.

Після приєднання до “АТЕШ” навесні 2023 року він почав передавати інформацію про час, місцезнаходження, кількість транспортних засобів, кількість палива, а також номери вантажівок, які перевозять паливно-мастильні матеріали, та іншу важливу інформацію.

Як зізнався чоловік, він часто задається питанням, як сильно його можуть катувати, якщо спіймають, у який підвал його кинуть або що станеться з його родиною. Однак відданість справі, за його словами, сильніша.

31 травня цього року він спостерігав плоди своєї праці – потужний вибух внаслідок влучання українських ракет в поромну переправу та нафтобазу в порту.

Ще один, більш потужний удар, був завданий 22 серпня, коли потонув паром, який перевозив пальне та зброю до Криму. Ця атака допомогла спричинити дефіцит палива на півострові.

Агент знає, що інші, невідомі йому люди, також допомагали передавати інформацію, однак все одно пишається своєю роботою.