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російські спецслужби могли спровокувати Трампа на "купівлю" Гренландії – Bild

13 січня 2025, 18:53
російські спецслужби могли спровокувати Трампа на
Спецслужби сфабрикували лист від імені міністра закордонних справ Гренландії Ане Лоне Баггер.
Данська розвідка (PET) стверджує, що у 2019 році спецслужби росії підробили лист, який спровокував президента США Дональда Трампа заявити про можливу купівлю Гренландії.
 
Про це пише BILD.
 
PET заявляє, що російські спецслужби сфабрикували лист від імені міністра закордонних справ Гренландії Ане Лоне Баггер.
 
Згідно з даними PET, лист нібито був адресований американському сенатору Тому Коттону і містив подяку за "фінансову допомогу", а також намір прискорити проведення референдуму про незалежність Гренландії від Данії.
 
"У 2019 році Дональд Трамп уперше заявив про те, що Сполучені Штати можуть купити в Данії Гренландію. За інформацією PET, його заява могла бути результатом російської провокації. У розвідці вважають, що російські агенти сфабрикували лист від імені тодішньої міністерки закордонних справ Гренландії Ане Лоне Баггер до сенатора США Тома Коттона", - ідеться в публікації.
 
Як зазначається, насправді міністр ніколи не писала такого звернення. Але після отримання листа Коттон виступив із пропозицією придбати Гренландію, що могло надихнути Трампа на те, щоб всерйоз замислитися про цю ідею.
 
За версією Данії, фальсифікація листа була частиною плану російських спецслужб зі створення розбіжностей у НАТО і зміцнення позицій росії та Китаю в Арктиці.
 
"Тоді, у 2019 році, уряд у Копенгагені відреагував глузуванням у відповідь на слова Трампа, а той у гніві скасував свій офіційний візит до Данії. Зараз, напередодні інавгурації, Трамп знову озвучив ідею про купівлю Гренландії і навіть натякнув на можливість застосування сили", - пише BILD.
 
Цього разу данський уряд виявив обережність. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен запропонувала поглибити співпрацю з питань Гренландії, а міністерство оборони оголосило про намір посилити військову присутність на острові.
війна в Україніросія окупантиДональд ТрампГренландія

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