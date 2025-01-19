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ПОЛІТИКА

російські спецслужби вербують поляків для дестабілізації Польщі напередодні виборів

19 січня 2025, 12:12
російські спецслужби вербують поляків для дестабілізації Польщі напередодні виборів
Фото: з вільних джерел
За словами Гавковського, москва хоче дестабілізувати країну.

російські спецслужби почали вербувати поляків для дестабілізації ситуації напередодні виборів президента Польщі.

Про це RMF 24 заявив польський віцепремʼєр-міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

"Хочу всіх застерегти, щоб не діяли проти власної країни", — зауважив він.

Гавковський нагадав, що навіть невеликі контакти з російськими спецслужбами вважаються шпигунством та караються позбавленням волі. За його словами, росіяни почали вербувати поляків у січні і такої ситуації "ще ніколи не було".

Він розповів, що росіяни через закриту частину інтернету, даркнет, контактують із фахівцями, через яких кремль знаходить поляків та платить їм тисячі євро за "дії проти їхньої держави".

"Ми знаємо, що росія пропонує тисячі євро в інтернеті, щоб переконати поляків діяти проти власної країни", — заявив міністр.

Речник Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що президентські вибори відбудуться 18 травня. Якщо буде необхідний другий тур, він відбудеться 1 червня.

Президент обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний лише один раз. Президентом може стати громадянин Польщі, якому не пізніше дня виборів виповниться 35 років.

вибориПольщаросія загроза

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