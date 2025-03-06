російські терористи атакували Суми та Кривий Ріг: є жертви

Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці обстрілу.

У ніч на 6 березня російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed термінал "Нової пошти" у Сумах.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Нової пошти".

Внаслідок обстрілу загинув працівник компанії-підрядника, а також була зруйнована частина складських приміщень, що призвело до масштабної пожежі. Два ворожих дрони-камікадзе влучили в будівлю, знищивши понад 2500 посилок на суму понад 3,3 млн гривень. Компанія вже зв'язалася з клієнтами для компенсацій та зазначила, що можливі затримки в відправленнях.

Тим часом, увечері 5 березня російські війська також вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару загинули чотири людини, а 32 отримали поранення, серед них двоє дітей. Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці обстрілу, надаючи допомогу постраждалим.

Ці напади стали ще одним підтвердженням масштабних руйнувань та трагедій, яких росія завдає мирним українцям у ході агресії.