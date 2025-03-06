Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

російські терористи атакували Суми та Кривий Ріг: є жертви

06 березня 2025, 13:03
російські терористи атакували Суми та Кривий Ріг: є жертви
джерело t.me/novapostcorp
Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці обстрілу.

У ніч на 6 березня російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed термінал "Нової пошти" у Сумах.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Нової пошти".

Внаслідок обстрілу загинув працівник компанії-підрядника, а також була зруйнована частина складських приміщень, що призвело до масштабної пожежі. Два ворожих дрони-камікадзе влучили в будівлю, знищивши понад 2500 посилок на суму понад 3,3 млн гривень. Компанія вже зв'язалася з клієнтами для компенсацій та зазначила, що можливі затримки в відправленнях.

Тим часом, увечері 5 березня російські війська також вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару загинули чотири людини, а 32 отримали поранення, серед них двоє дітей. Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці обстрілу, надаючи допомогу постраждалим.

Ці напади стали ще одним підтвердженням масштабних руйнувань та трагедій, яких росія завдає мирним українцям у ході агресії.

війнаСумиКривий Рігатака рф

Останні матеріали

Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється