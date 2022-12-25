російські терористи продовжують цілеспрямовано стріляти по лікарнях на Херсонщині

Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що росіяни цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.

"Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям. Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона. Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення. На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Янушевич також опублікував відео прильоту ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.