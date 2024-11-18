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ПОЛІТИКА

російські війська атакували Одесу ракетою. Вже відомо про загиблих та поранених

18 листопада 2024, 13:18
російські війська атакували Одесу ракетою. Вже відомо про загиблих та поранених
джерело pravda
Наразі вже відомо про вісім загиблих в Одесі.

російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада.

"російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені",розповів Кіпер.

За словами голови ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Пізніше удар по Одесі підтвердили голова Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

"В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів", написав Єрмак.

За даними Лубінця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.

"Вчора - Суми. Сьогодні - Одеса. Вже відомо про загиблих та поранених.
Висловлюю щирі співчуття рідним", - написав він.

Наразі вже відомо про вісім загиблих в Одесі.

"Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах", розповів мер міста Геннадій Труханов.

Крім того, за даними Кіпера, ще 18 людей отримали поранення.

"18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані", - зазначив він.

Також в мережі почали з'являться кадри з місця удару окупантів по Одесі.

війнаОдесаатака

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