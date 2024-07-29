російські війська атакували Україну новим безпілотником

Новий російський безпілотник–розвідник загрожує Україні.

Український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається "Гербера". За його словами, це нова розробка, яку росіяни позиціонують як молодшу серію "Гераней", що пояснює вибір назви, пов'язаної з рослинами.

Про це у Telegram-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Це нова розробка, яку росіяни позиціонують, як молодшу серію "Гераней", напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання "Гербери", відрізнятимуться від "Гераней". Крім ударів по об'єктах додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО", – зазначив журналіст.

Бескрестнов також припускає, що "Гербери" можуть працювати у вигляді рою, що ускладнить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну.