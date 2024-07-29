Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські війська атакували Україну новим безпілотником

29 липня 2024, 08:07
російські війська атакували Україну новим безпілотником
фото: Андрій Цаплієнко
Новий російський безпілотник–розвідник загрожує Україні.

 Український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається "Гербера". За його словами, це нова розробка, яку росіяни позиціонують як молодшу серію "Гераней", що пояснює вибір назви, пов'язаної з рослинами.

Про це у Telegram-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Це нова розробка, яку росіяни позиціонують, як молодшу серію "Гераней", напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання "Гербери", відрізнятимуться від "Гераней". Крім ударів по об'єктах додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО", – зазначив журналіст.

 Бескрестнов також припускає, що "Гербери" можуть працювати у вигляді рою, що ускладнить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну. 

безпілотникиросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється