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російські війська намагаються наступати одразу на кількох напрямках – ISW

25 березня 2024, 10:33
російські війська намагаються наступати одразу на кількох напрямках – ISW
Проте ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян.

Про це йдеться в звіті ISW. 

російська армія нещодавно просунулася на захід від Бахмута, на південний захід від Донецька і біля Авдіївки, аде українським військовим вдається утримувати позиції недалеко від Орлівки, незважаючи на заяви щодо просування російських окупантів на захід від населеного пункту. 

"24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Вони відбувалися в районі Синьківки, що на Харківщині, біля Тернів та Ямполівки й в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки. Також в ISW зазначають, що російські загарбники просунулися на південь від Богданівки, що на північний захід від Бахмута та на північ від Кліщіївки", - пишуть аналітики інституту. 

Там додають, що ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу Роздолівки, Веселого, Спірного, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. 

Також геолокаційні кадри свідчать про те, що армія рф нещодавно наступала на захід від Тоненького. Водночас українські сили утримують позиції на західній околиці Орлівки, попри інформацію про просування окупантів на захід від цього населеного пункту. 

В ISW вважають, що росія незначно просунулася на південь від Новомихайлівки. Також на ділянці кордону Донецько-Запорізької області відбувалися позиційні бойові дії, проте підтверджених змін на цій лінії фронту не зафіксовано. 

Щодо півдня країни, то на заході Запорізької області 24 березня тривали позиційні бойові дії, проте змін на цій ділянці також не виявлено. За інформацією українських та російських джерел, бої тривали біля Роботиного та Вербового. Водночас мілітарні блогери рф запевняли, що загарбники просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербого впродовж останніх декількох днів, але ISW не вдалося знайти візуального підтвердження цих слів.

 
війнаISWРосія

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