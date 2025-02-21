російські війська обстріляли Донеччину, серед мирних жителів є загиблі

За фактами російських атак поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження.

За минулу добу російські війська атакували 13 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель семи мирних жителів та поранення ще двох.

Про це повідомляє МВС України.

Масовані удари по містах і селах

Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівка, Миколаївка, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, а також села Веселе, Диліївка, Довга Балка, Іллінівка, Комар, Маркове та Степанівка.

Найбільші втрати у Костянтинівці

Костянтинівка зазнала дев’яти атак із застосуванням авіабомб, реактивних систем залпового вогню «Смерч», артилерії та дронів. Внаслідок цих ударів загинули п’ятеро людей, ще одна особа отримала поранення.

Миколаївка та Веселе під авіаударами

У Миколаївці росіяни скинули дві авіабомби "ФАБ-250", що призвело до загибелі однієї людини, руйнування 22 приватних будинків та пошкодження об'єкта інфраструктури.

У селі Веселе (Комарська громада) ворожа бомба "УМПБ Д-30СН" знищила приватний будинок, забравши життя ще одного мирного жителя. Вибух у селі Комар пошкодив місцеву лікарню.

Пошкодження медичних закладів та житлових будинків

Покровськ: поранено цивільного, пошкоджено чотири багатоквартирні та один приватний будинок.

Мирноград: авіаудар зруйнував три будівлі місцевої лікарні.

Родинське: ворожий дрон пошкодив освітній заклад та адмінбудівлю.

Слов’янськ: дві бомби "ФАБ-250" зруйнували лікарню, котельню, один багатоквартирний та п’ять приватних будинків.

Маркове: пошкоджені два домогосподарства.

За фактами російських атак поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Обстріли Донецької області тривають, влада закликає цивільних евакуюватися до безпечніших регіонів.