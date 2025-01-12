російські війська просуваються в напрямку Дніпра – FT

"Наскільки швидко російські війська зможуть зайняти шосе в напрямку Дніпра, залежить від рівня укріплень в цьому районі, а також від української живої сили, якої дедалі більше не вистачає".

російські війська прямують до Дніпропетровської області України в обхід очікуваних важких міських боїв у західній частині Донецької області.

Про це повідомляє FT.

"Україна з літа готується до міських боїв у Покровську, ключовому логістичному і транспортному вузлі для решти підконтрольних Україні частин Донецької області. Але російські війська, що наступають з півдня, зараз рухаються на захід від Покровська і знаходяться трохи менше ніж за 7 км від шосе, що веде до Дніпропетровської області", – йдеться у матеріалі.

"Вони розуміють, що втратять багато сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вони вирішили застосувати іншу стратегію і підійти з півдня і обійти його. росіяни намагатимуться відрізати всі поставки до Покровська, щоб наші війська пішли звідти", – сказав Андрій Черняк, високопоставлений представник української військової розвідки.

Журналісти підкреслюють, що наступне велике місто в межах Дніпропетровської області – Павлоград, велика українська військова база. До регіону також входить Дніпро, четверте за величиною місто України.

Наскільки швидко російські війська зможуть зайняти шосе в напрямку Дніпра, залежить від рівня укріплень в цьому районі, а також від української живої сили, якої дедалі більше не вистачає.

Один український військових, бригада якого воює в районі Покровська, який говорив з FT на умовах анонімності, сказав, що місцевість також буде фактором, описавши її як "глибоку, брудну і непрохідну".

російські війська захопили тисячі квадратних кілометрів Донецької області у 2024 році. Інститут вивчення війни, вашингтонський аналітичний центр, заявив, що минулого року росія захопила приблизно 4200 кв. км української території, більша частина якої знаходиться в Донецькій області.

"Вони намагаються захопити максимальну територію, щоб, коли їхні сили будуть виснажені, їм було з чим вести переговори", – наголосив Черняк.