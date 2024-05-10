Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські війська суттєво збільшили темпи атак на фронті – ISW

10 травня 2024, 08:07
російські війська суттєво збільшили темпи атак на фронті – ISW
Фото: з вільного доступу
росіяни прагнуть закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги в Україну.

Упродовж останнього місяця російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що збільшення атак свідчить про намір російського військового командування закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги в Україну.

Речник речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня. За його словами, більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17% з березня по квітень 2024 року, і що понад 75% зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки. Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200% з березня по квітень. 

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того, що після весняного сезону висох ґрунт і це сприяє більш швидкому механізованому маневру.

Також причиною називають той факт, що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю Сил оборони, доки вони чекають на прибуття західної допомоги.

На думку аналітиків ISW, російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

контрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється